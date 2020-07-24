«Идет отставание от графика на 1,5 месяца»: в Екатеринбурге полностью возобновляют работы по благоустройству парка за Дворцом молодежи

24 Июль 2020 2020-07-24T10:39:50+03:00

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Конфликт вокруг благоустройства парка XXII партсъезда в Екатеринбурге подходит к концу. Накануне представители мэрии, городской Думы, Общественной палаты и члены инициативной группы со стороны жителей провели итоговую встречу, на которой было решено, что работы по благоустройству нужно продолжать.

- У нас идет отставание от графика на 1,5 месяца, - рассказал по итогам заседания Константин Кудрявцев, руководитель подрядной организации. - Я очень рад, что подведена черта. Есть изменения в проекте. Они существенны, но в рамках технического исполнения никаких проблем нет. С пятницы будем увеличивать состав строительных бригад, пойдем семимильными шагами.

В середине июня вокруг парка XXII Партсъезда появился забор. За ним начались работы по благоустройству. Однако местным жителям не понравился проект, и они собрались у забора – порядка 50 человек – чтобы выразить недовольство. После этого районная администрация и власти города стали проводить встречи с инициативной группой горожан, чтобы выяснить, что именно нужно убрать из проекта благоустройства.

- Городские власти и подрядная организация приняли все конструктивные предложения горожан, - рассказала Тамара Благодаткова, председатель Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга. - Так, жители посчитали, что зона, прилегающая к многоквартирным домам, должна быть тихой и спокойной: оттуда перенесены «сад камней» и беседка для отдыха. Со стороны переулка Пестеревского активные и спортивные жители попросили посадить плотную живую изгородь кустарника – это предложение тоже внесено.

Также с северной части парка появится две транзитные дорожки. Полностью парк должен обновиться к середине следующего лета. У строителей поджимают сроки, так как зимой благоустраивать парк они не могут.

- В этом году срок производства работ заканчивается в лучшем случае в октябре, - отметил Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. - Если погода будет портить нам рабочую ситуацию, то в сентябре. А мы выполнили максимум 10-15% от того объема, который запланирован.

ИСТОЧНИК KP.RU