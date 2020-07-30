В Нижнем Тагиле продлили срок ареста мужчине, выстрелившему в голову 8-летнему мальчику из пневматической винтовки

30 Июль 2020 2020-07-30T15:40:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила сегодня решали, останется ли под стражей Александр Борисов. Этот мужчина обвиняется в том, что год назад стреляя из пневматической винтовки, он случайно попал пулей в голову 8-летнему мальчику Егору Коркунову. Ребенок после этого пять месяцев провел в больнице, не приходя в сознание, а 12 января скончался.

- Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей удовлетворено, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда. - Под арестом обвиняемому предстоит пробыть до 4 ноября. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 3 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять месяцев боролся за жизнь: cкончался восьмилетний мальчик, которому сосед всадил пулю в голову

В Нижнем Тагиле сегодня, 12 января, умер восьмилетний мальчик Егор Коркунов, которому летом пьяный сосед выстрелил из пневматического ружья в голову. Об этом в социальных сетях сообщили родственники мальчика (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU