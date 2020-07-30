2020-07-30T15:40:49+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле продлили срок ареста мужчине, выстрелившему в голову 8-летнему мальчику из пневматической винтовки

Ребенок скончался, проведя 5 месяцев в больнице
Данил СВЕЧКОВ
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Под арестом обвиняемый будет находиться до 4 ноября.Под арестом обвиняемый будет находиться до 4 ноября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ленинском районном суде Нижнего Тагила сегодня решали, останется ли под стражей Александр Борисов. Этот мужчина обвиняется в том, что год назад стреляя из пневматической винтовки, он случайно попал пулей в голову 8-летнему мальчику Егору Коркунову. Ребенок после этого пять месяцев провел в больнице, не приходя в сознание, а 12 января скончался.

- Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей удовлетворено, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда. - Под арестом обвиняемому предстоит пробыть до 4 ноября. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 3 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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