2020-07-28T14:03:08+03:00
Происшествия

В заповеднике «Денежкин Камень» удалось остановить распространение огня

Площадь возгорания составила больше 65 гектаров
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"
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Больше недели в Свердловской области полыхает заповедник «Денежкин Камень». С пожаром борются около 100 человек – это сотрудники, а также специалисты Авиалесохраны, МЧС, добровольные лесные пожарные и волонтеры. На подмогу вызвали вертолет Ми-8 МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, по большей части периметра распространение огня удалось остановить, сейчас группы тушат активные участки кромки пожара. Площадь возгорания составила больше 65 гектаров.

- На южной кромке очаги горения затушены, на северо-восточной части пожара в область активных участков горения вертолетов было произведено пять сбросов воды, - рассказали в пресс-службе заповедника. – 300 метров рукавных линий проложено на северо-восток. Вчера вертолет пополнял запасы воды и доставлял группы тушения на верхнюю часть пожара. Эта работа будет продолжена до 31 июля.

Кроме того, в «Денежкин Камень» ранним утром 28 июля прибыли 52 человека из группировки лесных пожарных Абакана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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