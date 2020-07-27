Политолог Федор Крашенинников проведет в камере весь срок ареста

27 Июль 2020 2020-07-27T16:18:34+03:00

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В понедельник, 27 июля, в Свердловском областном суде рассматривали апелляцию, поданную защитой на арест уральского политолога Федора Крашенинникова. Его арестовали на минувшей неделе на 7 суток за пост в соцсетях.

Адвокат Федора Крашенинникова Алексей Бушмаков указал суду на то, что вопрос о назначении административного штрафа не обсуждался. Также судья посчитала политолога безработным, хотя тот является самозанятым. Также Крашенинникова не известили о том, что его пост проходит проверку.

В итоге судья приняла решение оставить постановление без изменения: Федору Крашенинникову придется отбыть под арестом все 7 суток. Само заседание проходило без участия арестанта.

Напомним, что 23 июля Крашенникова сначала доставили в полицию, где ему сообщили об обвинении в оскорблении власти. В тот же день Октябрьский районный суд приговорят политолога в семи суткам ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU