«Просит не "закармливать"»: депутат гордумы рассказал, как сидит арестованный политолог Федор Крашенинников

Депутат уточнил, что сотрудники в изоляторе адекватные. Фото: страница Константина Киселева в Facebook

Депутат екатеринбургской гордумы Константин Киселев поделился эмоциями от посещения изолятора временного содержания, в котором сейчас находится известный политолог Федор Крашенинников.

Политологу предстоит провести в изоляторе семь суток. Такое решение принял Октябрьский районный суд Екатеринбурга, который признал Крашенинникова виновным по административной статье об оскорблении власти.

- Федор находится в камере один. Жалоб у него нет. Самочувствие нормальное. Много читает, - рассказал Константин Киселев у себя на странице в Facebook.

Депутат добавил, что политологу приносят передачи. Федор Крашенников даже попросил его не "закармливать". Константин Киселев уточнил, что сотрудники в приемнике, по его мнению, адекватные.

По словам Киселева, Федор Крашенинников в изоляторе много читает. Фото: страница Константина Киселева в Facebook

- Передает всем привет. Настроен оптимистично, - подытожил Константин Киселев.