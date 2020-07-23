Политолог Федор Крашенинников арестован на семь суток

23 Июль 2020 2020-07-23T16:42:16+03:00

Федор Крашенинников арестован за репост в социальной сети. Фото: личная страница политолога в Facebook

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В Екатеринбурге суд арестовал на семь суток известного политолога Федора Крашенинникова, который признан виновным в оскорблении власти по административной статье.

Политолога задержали в четверг в обед, о чем сам политолог сообщил в социальных сетях. Потом Крашенинникова отвезли на заседание в Октябрьский районный суд, который вынес решение 7 суток административного ареста.

Дело на политолога возбудили после того, как политолог сделал репост в Telegram-канале по поводу действий президента. К записи Федор Крашенинников оставил комментарий. Суд счет это нарушением закона.

- Несмотря на то, что я официально самозанятый, судья решил, что я штраф заплатить не могу. Семь суток, - прокомментировал решение суда сам политолог.

Кстати, ранее он уже был оштрафован на 30 тысяч рублей за негативное высказывание в адрес власти.

ИСТОЧНИК KP.RU