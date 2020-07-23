Политолог Федор Крашенинников арестован на семь суток
В Екатеринбурге суд арестовал на семь суток известного политолога Федора Крашенинникова, который признан виновным в оскорблении власти по административной статье.
Политолога задержали в четверг в обед, о чем сам политолог сообщил в социальных сетях. Потом Крашенинникова отвезли на заседание в Октябрьский районный суд, который вынес решение 7 суток административного ареста.
Дело на политолога возбудили после того, как политолог сделал репост в Telegram-канале по поводу действий президента. К записи Федор Крашенинников оставил комментарий. Суд счет это нарушением закона.
- Несмотря на то, что я официально самозанятый, судья решил, что я штраф заплатить не могу. Семь суток, - прокомментировал решение суда сам политолог.
Кстати, ранее он уже был оштрафован на 30 тысяч рублей за негативное высказывание в адрес власти.
ИСТОЧНИК KP.RU