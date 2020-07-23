Политолога Федора Крашенинникова арестовали на семь суток

23 Июль 2020 2020-07-23T16:40:47+03:00

Об этом он сообщил в своем telegram-канале

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Октябрьский суд города Екатеринбурга вынес решение по делу политолога Федора Крашенинникова. Ему назначили арест сроком на семь суток. Ему предъявили обвинение по статье "Оскорбление власти".

- Несмотря на то, что я официально самозанятый, судья решил, что штраф я заплатить не могу. 7 суток, - написал Федор Крашенинников в своем telegram-канале.

Напомним, что раньше Ленинский суд Екатеринбурга признал его виновным по статье «Неуважение к власти». Тогда ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. Федор Крашенинников широко известен своими критичными высказываниями в адрес областной и федеральной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU