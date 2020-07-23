Политолога Федора Крашенинникова арестовали на семь суток
Октябрьский суд города Екатеринбурга вынес решение по делу политолога Федора Крашенинникова. Ему назначили арест сроком на семь суток. Ему предъявили обвинение по статье "Оскорбление власти".
- Несмотря на то, что я официально самозанятый, судья решил, что штраф я заплатить не могу. 7 суток, - написал Федор Крашенинников в своем telegram-канале.
Напомним, что раньше Ленинский суд Екатеринбурга признал его виновным по статье «Неуважение к власти». Тогда ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. Федор Крашенинников широко известен своими критичными высказываниями в адрес областной и федеральной власти.
ИСТОЧНИК KP.RU