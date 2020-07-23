2020-07-23T12:01:26+03:00
Общество

В Екатеринбурге задержали политолога Крашенинникова

На него хотят составить протокол за оскорбление власти
Мария Трапезникова
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Фото: Федор Крашенинников в FacebookФото: Федор Крашенинников в Facebook
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В Екатеринбурге полицейские задержали политолога и блогера Федора Крашенинникова. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, на него хотят составить протокол за оскорбление к власти.

- За мной пришла полиция, остановили на улице. Жду адвоката, и едем давать показания. «Административка» по оскорблению власти, - пишет политолог.

Напомним, что раньше Ленинский суд Екатеринбурга признал его виновным по статье «Неуважение к власти». Тогда ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. Федор Крашенинников широко известен своими критичными высказываниями в адрес областной и федеральной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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