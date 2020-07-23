Евгения Куйвашева попросили разобраться с драками на Пехотинцев

23 Июль 2020 2020-07-23T18:28:19+03:00

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В эти выходные вечером несколько десятков мужчин собирались на улице Пехотинцев в Екатеринбурге, чтобы устроить драку. Местные жители сразу вызывали полицию, но к тому моменту, когда патрульная машина подъезжала, участники конфликта разбегались. В понедельник сотрудники полиции задержали около ТЦ «Карнавал» порядка 50 человек, которые вновь собирались устроить потасовку.

Сегодня к ситуации на Сортировке подключился глава региона. Губернатора Свердловской области попросили разобраться с пугающими местных жителей драками. К Евгению Куйвашеву обратилась жительница Железнодорожного района в Instagram. Глава региона ответил, что внимательно следит за этой ситуацией и отметил, что по данным полиции, и по информации Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области, которая сразу же в эту историю включилась, речь идет исключительно о бытовом конфликте.

- Это, конечно, вряд ли может совсем уж успокоить жителей района - какой бы ни была природа таких конфликтов, ничего хорошего в них нет. Полиция очень внимательно сегодня за порядком у вас в районе следит - в воскресенье патрульные пресекли очередную драку, всех конфликтующих задержали, взяли на учет, - написал губернатор. - Будьте уверены, жителей не бросим, - написал губернатор.

По словам главы региона, сейчас обстановка на Сортировке находится на контроле областного управления МВД. В ведомстве ведется проверка всех фактов, по результатам которой будут выработаны меры по оздоровлению криминогенной обстановки в микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU