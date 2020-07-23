2020-07-23T18:28:19+03:00
Общество

Евгения Куйвашева попросили разобраться с драками на Пехотинцев

К губернатору обратилась жительница Железнодорожного района
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.comФото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
Изменить размер текста:

В эти выходные вечером несколько десятков мужчин собирались на улице Пехотинцев в Екатеринбурге, чтобы устроить драку. Местные жители сразу вызывали полицию, но к тому моменту, когда патрульная машина подъезжала, участники конфликта разбегались. В понедельник сотрудники полиции задержали около ТЦ «Карнавал» порядка 50 человек, которые вновь собирались устроить потасовку.

Сегодня к ситуации на Сортировке подключился глава региона. Губернатора Свердловской области попросили разобраться с пугающими местных жителей драками. К Евгению Куйвашеву обратилась жительница Железнодорожного района в Instagram. Глава региона ответил, что внимательно следит за этой ситуацией и отметил, что по данным полиции, и по информации Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области, которая сразу же в эту историю включилась, речь идет исключительно о бытовом конфликте.

- Это, конечно, вряд ли может совсем уж успокоить жителей района - какой бы ни была природа таких конфликтов, ничего хорошего в них нет. Полиция очень внимательно сегодня за порядком у вас в районе следит - в воскресенье патрульные пресекли очередную драку, всех конфликтующих задержали, взяли на учет, - написал губернатор. - Будьте уверены, жителей не бросим, - написал губернатор.

По словам главы региона, сейчас обстановка на Сортировке находится на контроле областного управления МВД. В ведомстве ведется проверка всех фактов, по результатам которой будут выработаны меры по оздоровлению криминогенной обстановки в микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
На перекрестке Малышева – Восточная серьезное ДТП: столкнулись мотоцикл и иномарка
В Екатеринбурге определились с обликом парка у Дворца молодежи
В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение по переулку Широкому
Евгения Куйвашева попросили разобраться с драками на Пехотинцев
В Свердловской области создадут единую цифровую систему здравоохранения
В Первоуральске адвокат пообещала «решить вопрос» с начальником полиции за четыре миллиона, но попала под «уголовку»
Погода в Екатеринбурге: пятница, 24 июля
В Первоуральске автокран наехал на бабушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу
Политолог Федор Крашенинников арестован на семь суток
Политолога Федора Крашенинникова арестовали на семь суток
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
«Пожалуйста, сэр!»: Екатеринбург вошел в десятку самых вежливых городов России
«Актерище»: в Екатеринбурге заметили гастролера-афериста, который наживается на больных детях
ЕВРАЗ НТМК И ЕВРАЗ КГОК отметили за экологию и программы развития персонала
Свердловчанка, укравшая пенсию у своего умершего соседа, попала под суд
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего салон сотовой связи
В Екатеринбурге неизвестные взорвали и ограбили банкомат
От завода к городу: Музей истории Екатеринбурга готовится к первым посетителям
На Урале разыскивают двух мужчин в сланцах и зимних ботинках
МегаФон поможет удаленно контролировать здоровье
На свердловской трассе «Лада» насмерть сбила женщину
Полицейские задержали банду уральцев, грабивших пенсионеров
От коронавируса погибли еще три уральца