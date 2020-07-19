В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая драка
Неспокойно минувшей ночью было на улице Пехотинцев в Екатеринбурге. Как сообщают очевидцы, там произошла массовая драка, в которой участвовало несколько десятков человек. Местные жители, разбуженные криками, вызвали полицию.
- По данному факту в отдел полиции №11 поступило сообщение, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - По указанному адресу выезжали сотрудники полиции. По прибытии на место наряда никого из конфликтующих сторон на месте не оказалось.
В полиции отмечают, что заявлений после случившегося никто не написал.
ИСТОЧНИК KP.RU