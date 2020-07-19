В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая драка

19 Июль 2020 2020-07-19T08:00:51+03:00

К месту происшествия выезжала полиция, но к моменту, когда они прибыли, все участники потасовки разбежались

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Неспокойно минувшей ночью было на улице Пехотинцев в Екатеринбурге. Как сообщают очевидцы, там произошла массовая драка, в которой участвовало несколько десятков человек. Местные жители, разбуженные криками, вызвали полицию.

- По данному факту в отдел полиции №11 поступило сообщение, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - По указанному адресу выезжали сотрудники полиции. По прибытии на место наряда никого из конфликтующих сторон на месте не оказалось.

В полиции отмечают, что заявлений после случившегося никто не написал.

ИСТОЧНИК KP.RU