2020-07-19T08:00:51+03:00
Общество

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая драка

К месту происшествия выезжала полиция, но к моменту, когда они прибыли, все участники потасовки разбежались
Данил СВЕЧКОВ
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Сообщение о драке поступило в 11-й отдел полиции Екатеринбурга.Сообщение о драке поступило в 11-й отдел полиции Екатеринбурга.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Неспокойно минувшей ночью было на улице Пехотинцев в Екатеринбурге. Как сообщают очевидцы, там произошла массовая драка, в которой участвовало несколько десятков человек. Местные жители, разбуженные криками, вызвали полицию.

- По данному факту в отдел полиции №11 поступило сообщение, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - По указанному адресу выезжали сотрудники полиции. По прибытии на место наряда никого из конфликтующих сторон на месте не оказалось.

В полиции отмечают, что заявлений после случившегося никто не написал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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