Помешали устроить массовую драку: у торгового центра в Екатеринбурге полиция задержала больше 50 человек

В субботу и воскресенье вечером на улице Пехотинцев в Екатеринбурге было не спокойно. Несколько десятков мужчин собирались там, чтобы устроить драку. Местные жители сразу вызывали полицию, но к тому моменту, когда она прибывала, дебоширы уже разбегались. Сегодня же, 20 июля, правоохранителям удалось задержать часть из них около торгово-развлекательного центра «Карнавал», когда они вновь собрались, чтобы выяснить отношения.

- Сегодня пришла только одна из сторон на встречу – порядка 50 человек, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – Там, где они были задержаны, драки не было.

Всего полиция задержала больше 50 человек. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Всех задержанных доставили в отделение полиции, чтобы опросить и установить их личность. Кроме того в машине одного из них – иномарке «Рено» – правоохранители обнаружили пистолет.

- Его отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр областного полицейского главка, - добавляет Валерий Горелых. - По итогам будет принято полицией соответствующее обоснованное решение.

В полиции отмечают, в субботу и воскресенье им удавалось пресечь конфликт, благодаря чему в больницы города, либо в полицию с заявлением никто из участников не обращался.