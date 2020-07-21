В Свердловской области стало больше 100 тысяч безработных

21 Июль 2020 2020-07-21T07:27:05+03:00

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По данным регионального департамента по труду и занятости населения на 20 июля, в Свердловской области официально зафиксировано 100 334 безработных уральца. При этом в начале года эта цифра составляла 22 тысячи, а в мае – 55 тысяч. Всплеск произошел из-за пандемии коронавируса, поскольку многим компаниям пришлось закрыться.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 4,73%. Это очень высокие цифры – ниже было только в 2010 году (тогда уровень составлял 3,96%). При этом заявленная работодателями потребность в работниках – 39927 тысяч.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зафиксировано больше 18 тысяч зараженных коронавирусом, из них больше 12 тысяч медикам удалось полностью вылечить. Еще 195 человек погибли. В регионе постепенно снимаются ограничения – например, накануне губернатор Евгений Куйвашев разрешил работать библиотекам и музеями, а также дал добро на проведение культурно-массовых мероприятий под открытым небом – но только с загрузкой площадки в 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU