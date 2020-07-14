2020-07-14T13:38:06+03:00
Спорт

Уралец Петр Ян попал в число лучших бойцов в мире

Вне зависимости от весовой категории
Лев ИСТОМИН
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Петр Ян. Фото: пресс-служба бойцовского клуба "Архангел Михаил"Петр Ян. Фото: пресс-служба бойцовского клуба "Архангел Михаил"
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14 июля 2020 года UFC обновили рейтинги бойцов во всех весовых категориях и главный рейтинг Pound-For-Pound.

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян попал в число 15-ти сильнейших бойцов мира вне зависимости от весовой категории. В новом рейтинге Р4Р уральский боец оказался на тринадцатом месте.

Фото: официальный сайт UFC.com

Фото: официальный сайт UFC.com

Лидером рейтинга оказался американец Джон Джонс, на втором – Хабиб Нурмагомедов, замыкает первую десятку – Конор МакГрегор. Александр Волкановски, который тренируется вместе с Яном, и ранее дравшийся с ним в одном карде на UFC 251, занимает в этом рейтинге седьмую строчку. Об этом сообщили в пресс-службе бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Петр Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.Видео: UFC Russia

Напомним, что 12 июля Петр Ян одержал убедительную победу над бразильцем Жозе Альдо, став новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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