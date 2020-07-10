Водолазы искали больше двух суток: на Урале завершились поиски 14-летнего школьника
Больше двух суток водолазы, волонтеры, спасатели МЧС, следователи и полиция разыскивали 14-летнего Данила Константинова. Утром 8 июля мальчик вместе с друзьями отправился на речку Уфу, чтобы покупаться. После этого он пропал. Его велосипед и личные вещи нашли на берегу.
В деревне Мараканово, где жил подросток, развернулась масштабная поисково-спасательная операция. Водолазы больше суток обследовали дно реки, а волонтеры, спасатели и силовики прочесывали окрестности. Сегодня, 10 июля, Данила нашли погибшим – об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
- Сегодня днем пропавший накануне подросток найдет мертвым, извлечен из реки. Внешних признаков криминальной смерти нет, тело подростка направлено на вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти, - рассказали в ведомстве. – Проверка продолжается.
Пару дней назад мы рассказывали про девятилетнего Ульфана Мордехая, который вместе с родителями отдыхал на озере Балтым. Мальчик утонул – его тело обнаружили спустя сутки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Что известно о пропавшем на озере под Екатеринбургом 9-летнем мальчике. Ульфан Мордехай отдыхал на пляже «Огонь» вместе с семьей (подробности)
Мама мальчика была «словно зомби»: на озере под Екатеринбургом начали искать пропавшего 9-летнего мальчика. На пляже «Огонь», где исчез Ульфан Мордехай, работают поисковые отряды, водолазы и полиция (подробности)
Водолазы приступят к работе с рассвета: на озере под Екатеринбургом пропал 9-летний мальчик. Ульфан Мордехай исчез во время отдыха с семьей (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU