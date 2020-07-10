Водолазы искали больше двух суток: на Урале завершились поиски 14-летнего школьника

10 Июль 2020 2020-07-10T12:15:24+03:00

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Больше двух суток водолазы, волонтеры, спасатели МЧС, следователи и полиция разыскивали 14-летнего Данила Константинова. Утром 8 июля мальчик вместе с друзьями отправился на речку Уфу, чтобы покупаться. После этого он пропал. Его велосипед и личные вещи нашли на берегу.

В деревне Мараканово, где жил подросток, развернулась масштабная поисково-спасательная операция. Водолазы больше суток обследовали дно реки, а волонтеры, спасатели и силовики прочесывали окрестности. Сегодня, 10 июля, Данила нашли погибшим – об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

- Сегодня днем пропавший накануне подросток найдет мертвым, извлечен из реки. Внешних признаков криминальной смерти нет, тело подростка направлено на вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти, - рассказали в ведомстве. – Проверка продолжается.

Пару дней назад мы рассказывали про девятилетнего Ульфана Мордехая, который вместе с родителями отдыхал на озере Балтым. Мальчик утонул – его тело обнаружили спустя сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU