У воды нашли велосипед и личные вещи: в уральской глубинке водолазы ищут 14-летнего школьника

С начала лета в Свердловской области стали все чаще пропадать дети – и немудрено, ведь погода жаркая, отдых, многие уходят гулять и теряются. Вчера мы рассказывали про девятилетнего Ульфана Мордехая, который вместе с родителями отдыхал на озере Балтым. Мальчик купался на матрасе и в какой-то момент пропал. Поиски велись больше суток, на месте работали водолазы, волонтеры-поисковики, полиция, МЧС и следователи. Вечером 8 июля его тело вытащили из воды – в 50-ти километрах от берега.

А сегодня стало известно о пропаже 14-летнего Данила Константинова, жителя поселка Арти. Школьник вместе с друзьями около 12:00 8 июля отправился купаться на речку Уфу, в районе деревни Мараканово. До настоящего времени его никто не видел.

По словам пресс-секретаря областного полицейского главка Валерия Горелых, в полицию за помощью обратилась мама мальчика.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

- Личный состав полиции Арти был поднял по сигналу «Сбор», на место происшествия выехала следственно-оперативная группа МВД под руководством врио начальника райотдела подполковника внутренней службы Сергея Лаврова, - рассказал Горелых. - В поисковых мероприятиях задействовано 36 человек личного состава из различных служб и подразделений. В том числе кинолог со служебно-розыскной немецкой овчаркой по кличке Комета, обученной работе по следу.

Полицейские отыскали друзей Данила и опросили их. У реки были найдены велосипед и личные вещи пропавшего мальчика. За сутки были осмотрены порядка двух километров береговой зоны. С рассветом поиски продолжились. На реку приехали два водолаза. По словам Горелых, силовики и волонтеры планируют использовать в поисках и квадрокоптер, оснащенный тепловизором.

Приметы Данила: рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза.

В день пропажи был одет в черно-синие купальные плавки.

Если вы вдруг видели где-то Данила или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по телефонам: 8(34391)2-11-55 (дежурная часть), 8(34391)2-14-61 (уголовный розыск). Или придите лично по адресу: поселок Арти, Ленина 55.

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