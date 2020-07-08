Водолазы приступят к работе с рассвета: на озере под Екатеринбургом пропал 9-летний мальчик

В эти минуты под Екатеринбургом на озере Балтым разворачивается поисковая операция – пропал 9-летний Ульфан Мордехай. Мальчик исчез во время отдыха с родителями на пляже «Огонь».

Полицейские уже изучили записи с камер видеонаблюдения.

- 7 июля вечером такое ЧП зафиксировано в акватории озера Балтым. Родные сначала собственными силами пытались найти ребенка, но, когда это не получилось, обратились в полицию. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что в месте, где случилась беда, есть участок озера с густой травой, откуда не каждый взрослый сможет выбраться самостоятельно, - заявил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых подтвердил информацию о ЧП. Фото: предоставлено поисковым отрядом

- Представители МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения, которые к этой минуте удалось найти, судя по ним, видно, как малыш то приближается к водоему, то убегает. Затем его след теряется. Сыщики уголовного розыска уже связались с нашими коллегами из регионального МЧС и вызвали водолазов, но к работе они приступят только с рассветом. Поисковые мероприятия продолжаются. Будем надеяться на лучшее, - добавил полковник Горелых.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге нет ни одного пляжа, который бы был пригоден для купания. Об этом свидетельствуют сводки МЧС и Роспотребнадзора. Но это не останавливает уральцев в условиях аномальной жары. С начала купального сезона на Среднем Урале утонуло 11 человек. Накануне в Краснотурьинске спасателям удалось найти тело 19-летнего парня, который пытался переплыть реку.

Ориентировка от отряда "Лиза Алерт"

По данным гидрометцентра России, теплая погода сохранится в Свердловской области как минимум до середины следующей недели.

- В ближайшие 3-4 дня температура воздуха в Екатеринбурге будет на уровне +31…+36 градусов тепла, - рассказала «КП» главный синоптик региона Галина Шепоренко. – Температура воздуха ночью составит от +15 до + 20 градусов выше нуля. В выходные на севере области ожидаются краткосрочные дожди, что приведет к снижению температуры на 5-7 градусов. С чем это связано? На Урал пришел теплый воздух с юга России и прикаспийских районах.