2020-07-06T14:01:48+03:00
Происшествия

В Краснотурьинске завершились поиски утонувшего Геннадия Сидельникова

Парень погиб, когда пытался переплыть реку [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: скриншотФото: скриншот
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В Краснотурьинске завершились поиски утонувшего 19-летнего Геннадия Сидельникова. Тело парня со дна реки Урья достали водолазы МЧС.

- Звал на помощь, но в итоге утонул. Узнали от отдыхающих, - написала одна из очевидцев.

В Краснотурьинске завершилась поисковая операция: тело 19-летнего Геннадия Сидельникова достали со дна Турьи..Видео: группа krasnoturinsk_live (VK)

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следственные органы. Всего с начала летнего сезона на водоёмах Свердловской области погибли 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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