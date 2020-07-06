В Краснотурьинске завершились поиски утонувшего Геннадия Сидельникова

6 Июль 2020 2020-07-06T14:01:48+03:00

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В Краснотурьинске завершились поиски утонувшего 19-летнего Геннадия Сидельникова. Тело парня со дна реки Урья достали водолазы МЧС.

- Звал на помощь, но в итоге утонул. Узнали от отдыхающих, - написала одна из очевидцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/788961" frameborder="0"></iframe> В Краснотурьинске завершилась поисковая операция: тело 19-летнего Геннадия Сидельникова достали со дна Турьи..Видео: группа krasnoturinsk_live (VK)

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следственные органы. Всего с начала летнего сезона на водоёмах Свердловской области погибли 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU