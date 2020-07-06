В Краснотурьинске завершились поиски утонувшего Геннадия Сидельникова
Парень погиб, когда пытался переплыть реку [видео]
Фото: скриншот
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В Краснотурьинске завершились поиски утонувшего 19-летнего Геннадия Сидельникова. Тело парня со дна реки Урья достали водолазы МЧС.
- Звал на помощь, но в итоге утонул. Узнали от отдыхающих, - написала одна из очевидцев.
В Краснотурьинске завершилась поисковая операция: тело 19-летнего Геннадия Сидельникова достали со дна Турьи..Видео: группа krasnoturinsk_live (VK)
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следственные органы. Всего с начала летнего сезона на водоёмах Свердловской области погибли 11 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU