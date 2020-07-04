2020-07-04T16:53:04+03:00
Происшествия

«Хотел переплыть плотину»: на Урале в реке утонул 19-летний парень

Его тело до сих пор не нашли
Евгений СТОЯНОВ
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Водолазы постараются найти тело погибшего. Фото: «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте»Водолазы постараются найти тело погибшего. Фото: «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте»
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На Урале погиб 19-летний парень, который купался в реке. Об этом сообщили подписчики в группе «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте». Также пользователи уточняют, что до своего 20-летия парню оставалось всего лишь три дня. Подписчики предполагают, что ЧП произошло когда погибший пытался переплыть плотину.

- Звал на помощь, но в итоге утонул. Узнали от отдыхающих, - написала одна из очевидцев.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, ЧП произошло на реке Турья. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Тело погибшего пока не найдено.

В МЧС уточнили, что утонувший 2000 года рождения. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следственные органы. Для поиска погибшего на место происшествия выехали водолазы службы спасения Свердловской области.

Всего с начала летнего сезона на водоёмах Свердловской области погибли 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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