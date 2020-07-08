Мама мальчика была «словно зомби»: на озере под Екатеринбургом начали искать пропавшего 9-летнего мальчика

Спасательная операция развернулась на озере Балтым под Екатеринбургом рано утром. Вечером 7 июля а пляже «Огонь» пропал 9-летний Ульфан Мордехай. Там мальчик отдыхал вместе с родителями и во время купания ребенок не вернулся на берег. Искать подростка начали тем же вечером, сегодня дно озера должны исследовать водолазы.

- Представители МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения, которые к этой минуте удалось найти. По ним видно, как малыш то приближается к водоему, то убегает. Затем его след теряется. Сыщики уголовного розыска уже связались с нашими коллегами из регионального МЧС и вызвали водолазов, но к работе они приступят только с рассветом. Будем надеяться на лучшее, - ранее комментировал Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

На место происшествия приехал детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Как рассказали «КП»-Екатеринбург сотрудники пляжа, в 9 утра в МЧС ответили, что ждут приказа на работу водолазов.

- Посмотрели камеры, он просто ушёл в воду и все. Все понимают, что ищем груз 200, - вздыхают волонтеры поискового отряда.

Сейчас на пляже «Огонь» оцепили территорию для отдыха. Искать ребенка помогают волонтеры отряда «Лиза Алерт» и «Прорыв». Родителей Ульфана увезли в полицию на допрос. Поисковики отмечают, что мама мальчика была «словно зомби».

- Ульфан не мог уйти в лес, - рассказывает руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» -Там болотная местность, он бы не прошёл. Опрашивали ближайший яхт-клуб, но там никого не видели.

Дно будут исследовать водолазы.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Вчера на пляже было около 1000 человек. Охрана говорит, усмотреть за всеми – невозможно. Отметим, купаться на озере Балтым, в том числе на пляже «Огонь», запрещено. В этом году сотрудники МЧС не приняли ни один пляж в Екатеринбурге и его окрестностях.

На место происшествия приехал Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области. Как выяснилось, семья Ульфана Мордехая из Израиля. Здесь они вынужденно остались и-за пандемии коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/789265" frameborder="0"></iframe> Свердловский омбудсмен по правам ребенка прибыл на пляж, где ищут 9-летнего мальчика.Олег ГАЛИМОВ

- Я хотел своими глазами увидеть, что здесь происходит. Будем просить МЧС поторопиться с водолазами, - начал омбудсмен. - Полиция была поднята вчера по тревоге: в поисках принимали участие 75 силовиков и 40 человек от поисковых отрядов.

На место происшествия приехал детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Прямо сейчас на пляж приехали следователи из главного управления СКР по Свердловской области. Они сообщили, что водолазы будут только через три часа.

Поиски мальчика на озере Балтым под Екатеринбургом: комментарий СКР.Следственным отделом по городу Верхняя Пышма Следственного комитета по Свердловской области организована проверка по сообщению о безвестном исчезновении 9-летнего мальчика, который вечером 7 июля пропал в районе озера Балтым. Видео: пресс-служба СКР по региону

Как передает корреспондент «КП», следователи изъяли видео с камер наблюдения, которые установлены на кафе. По съемкам видно, как мальчик взял надувной матрас у своего дяди и пошел к озеру. Но говорить, что ребенок после этого не вернулся, пока рано, отмечают криминалисты.

- Если вода результатов не даёт, то уходим в лес. Сутки у нас есть. А если вода...она ошибок не прощает, - рассказывают в «Лиза Алерт».

Только что на пляж прибыли сотрудники МЧС, но пока без водолазов. Ожидается, что вскоре будет спасательный катер.

- Квадрокоптер МЧС осмотрел поверхность воды - результатов нет, - рассказывает наш корреспондент.

Вот и сотрудники МЧС уже на месте. Правда, без водолазов.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/789271" frameborder="0"></iframe> Следователи ищут на озере под Екатеринбургом пропавшего 9-летнего мальчика..Олег ГАЛИМОВ

Наконец-то к озеру подъехали водолазы. Поиск пропавшего 9-летнего мальчика начнется с берега. Также спасатели будут использовать катер.

На месте водолазы.Фото: Олег ГАЛИМОВ

«Комсомольская правда» следит за поисками пропавшего ребенка на озере Балтым. Новость дополняется.

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