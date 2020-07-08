Что известно о пропавшем на озере под Екатеринбургом 9-летнем мальчике
На озере Балтым в районе пляжа «Огонь» продолжаются поиски 9-летнего мальчика. Ульфан Мордехай пропал сутки назад во время отдыха с родителями 7 июля. Сегодня на берегу водоема работают волонтеры поисковых отрядов, полиция, следователи, на месте и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
Стали известны подробности о семье Ульфана Мордехая. Как передает журналист «КП», мальчик вместе с родителями родом из Израиля. В Екатеринбурге чита осталась из-за пандемии коронавируса в мире и не могли вернуться на родину. Утром маму ребенка увезли в полицию. По словам волонтеров «Лиза Алерт», женщина была подавлена.
- На этот пляж они приезжают уже не первый раз. Ребенок просил родителей собираться домой. Потому что хотел кушать. В 9 вечера к нам обратилась мама, и мы через час были на месте. Вместе с полицией мы со всеми пообщались, - рассказывает Дарья Кобизская, волонтер отряда «Лиза Алерт».
На пляже «Огонь» работают следователи. Криминалисты посмотрели видео с камер наблюдения, которые установлены на здании кафе. По ним видно, как 9-летний Ульфан Мордеха подходил к своему дяде и взял надувной матрас. После ребенок отправился в сторону воды.
В ближайшее время дно озера будут осматривать водолазы.
Свердловский омбудсмен по правам ребенка прибыл на пляж, где ищут 9-летнего мальчика.Олег ГАЛИМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU