2020-07-09T14:46:10+03:00
Общество

Впервые с 1901 года: в Екатеринбурге зафиксировали максимальную жару

119 лет назад синоптики зарегистрировали похожу температуру – в +33 градуса
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге зафиксировали максимальную жаруВ Екатеринбурге зафиксировали максимальную жаруФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодняшний день, 9 июля, в Екатеринбурге и Свердловской области стал самым жарким - таких температур в этот день не было с 1901 года. Столбики термометров поднялись до отметки в +34. Похожая температура была зафиксирована 119 лет назад – тогда в столице Урала отметили +33,3. Об этом сообщается на федеральном сайте Гидрометцентра.

Кстати, в прошлом году столбики термометров достигли отметки в +23 – было весьма прохладно, если сравнивать с сегодняшним днем. А самая холодная погода 9 июля была зарегистрирована в 1914 году – тогда температура воздуха составила всего лишь +5.

Напомним, сегодня мы рассказывали, что жаркая погода в Свердловской области продлится вплоть до конца этой недели. Самым холодным днем станет воскресенье – тогда воздух похолодает до +27. Кстати, не так давно Роспотребнадзор опубликовал небольшую памятку о том, как пережить аномальную жару. Ее можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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