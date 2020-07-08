Как легче перенести жару и не расплавиться под солнцем: советы от екатеринбургского Роспотребнадзора

8 Июль 2020 2020-07-08T11:07:29+03:00

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Эта неделя в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается аномально жаркой – об этом рассказала «Комсомолке» главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко. Столбики термометров поднимутся до +34, а самым холодным днем станет воскресенье – тогда ожидается до +26.

Специалисты Роспотребнадзора по Екатеринбургу решили составить несколько советов горожанам, как легче перенести эту непривычную для уральского климата жару и не расплавиться под палящим солнцем. В первую очередь это касается жителей, страдающих хроническими заболеваниями – нарушением сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом.

Во-первых, находясь в помещении, не открывайте окна и балконные двери – так вы не пустите внутрь перегретый воздух с улицы и сохраните комфортную температуру внутри.

Во-вторых, кондиционером также лучше не злоупотреблять: если вам придется выйти на улицу, резкие перепады температур могут вызвать тепловой шок, а также простуду. Намного полезнее несколько раз в день принимать прохладный душ.

В-третьих, планировать прогулки лучше до 11:00 и после 17:00. Нужно носить головной убор и использовать солнечные очки. Одеваться лучше в свободные вещи из натуральных тканей, которые хорошо пропускают воздух.

В-четвертых, лучше немного скорректировать свой рацион: употреблять меньше жареных, острых и сладких блюд, и больше овощей и фруктов. Кроме того, следует пить по 2-2,5 литра жидкостей в день: обычной и минеральной воды, негазированных и несладких напитков.

ИСТОЧНИК KP.RU