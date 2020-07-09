2020-07-09T06:12:40+03:00
Общество

Смог, жара и духота: погода в Екатеринбурге на конец недели

Самым прохладным днем станет воскресенье
Мария Трапезникова
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В жару спасают только фонтаны и мороженоеВ жару спасают только фонтаны и мороженоеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург и Свердловскую область пришла аномальная жара, к которой уральцы уж точно не готовы: всю неделю столбики термометров не опускаются ниже +30. Спасают только фонтаны и много мороженого. Высокие температуры продлятся на Среднем Урале до конца этой недели. Рассказываем подробнее прогнозы синоптиков Уралгидрометцентра.

В четверг, 9 июля, облаков на небе почти не будет – зато станет светить яркое солнце. Осадков не обещают. Днем столбики термометров поднимутся до +35. Ветер очень слабый, западный 2-7 м/сек.

В ночь на пятницу, 10 июля, обещают переменную облачность и полное отсутствие осадков, а днем – палящее солнце. Воздух прогреется до +31…+33. Ветер северо-западный 3-8 м/сек.

В ночь на субботу, 11 июля, будет все также облачно и без осадков, зато уже днем может пройти небольшой дождь, а под вечер разразится гроза. Температура благодаря этому чуть-чуть остынет – до +27…+29. Ветер западный 5-10 м/сек, а при грозе обещают порывы до 13 м/сек.

В ночь на воскресенье, 12 июля, похолодает до +17. Будет облачно, очень солнечно и без осадков. Последний день недели станет самым прохладным – днем столбики термометров опустятся до +27. Ветер северо-западный 3-9 м/сек.

Кстати, к аномальной жаре в Свердловской области прибавился еще и смог - синоптики выставили предупреждение до вечера 13 июля. Так что будьте аккуратны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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