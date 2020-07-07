Адвокат: схимонах Сергий Романов не давал разрешения выкладывать проповеди в интернет
Во вторник, 7 июля, в мировом суде Верхней Пышмы под Екатеринбургом стартовал светский процесс по гражданскому делу схимонаха Сергия (Николая Романова).
Опального священника, лишенного сана, обвиняют в распространении заведомо ложной информации, то есть фейков.
Речь идет о записанных на видео проповедях, которые получили широкое распространение в интернете. На записях отец Сергий отрицает коронавирус и призывает православных христиан продолжать посещать храмы.
Суд проходит без схимонаха Сергия. Фото: скан с трансляции
Записи опубликованы в апреле 2020 года, когда в Свердловской области действовал режим строгих ограничений.
По словам адвоката опального священника Светланы Герасимовой, схимонах не давал разрешения на публикацию видеозаписей со своими проповедями в интернете.
- Да, обращение было записано в Среднеуральском женском монастыре для послушников. Мой доверитель не давал разрешения на публикацию проповеди в интернете, - говорит Герасимова.
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ИСТОЧНИК KP.RU