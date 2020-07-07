Адвокат: схимонах Сергий Романов не давал разрешения выкладывать проповеди в интернет

7 Июль 2020 2020-07-07T10:39:29+03:00

Суд проходит в городе Верхняя Пышма - всего в нескольких километрах от Среднеуральского женского монастыря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суде идет процесс фейковым новостям от скандального священника

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Во вторник, 7 июля, в мировом суде Верхней Пышмы под Екатеринбургом стартовал светский процесс по гражданскому делу схимонаха Сергия (Николая Романова).

Опального священника, лишенного сана, обвиняют в распространении заведомо ложной информации, то есть фейков.

Речь идет о записанных на видео проповедях, которые получили широкое распространение в интернете. На записях отец Сергий отрицает коронавирус и призывает православных христиан продолжать посещать храмы.

Суд проходит без схимонаха Сергия. Фото: скан с трансляции

Записи опубликованы в апреле 2020 года, когда в Свердловской области действовал режим строгих ограничений.

По словам адвоката опального священника Светланы Герасимовой, схимонах не давал разрешения на публикацию видеозаписей со своими проповедями в интернете.

- Да, обращение было записано в Среднеуральском женском монастыре для послушников. Мой доверитель не давал разрешения на публикацию проповеди в интернете, - говорит Герасимова.

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ИСТОЧНИК KP.RU