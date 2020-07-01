В Екатеринбурге к Универсиаде обновят Горбольницу №40
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил предварительные траты на подготовку к проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Больше 58 миллиардов рублей на обновление уральской столицы направят из федерального, регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников.
В городе появятся новые спортивные объекты, дорожные развязки, Деревня Универсиады. Также акцент сделан на подготовку к обеспечению безопасности и медицинское обслуживание.
Инфекционный корпус ждет обновление. Фото: Яндекс.Карты
В постановлении о предварительных расчетах трат за подписью Михаила Мишустина указано, что в Екатеринбурге помимо прочего проведут капитальный ремонт комплекса зданий Городской клинической больницы №40. Речь идет о литерах «П», «Ц», «Т», «Р» и «Ч» инфекционного корпуса учреждения здравоохранения, расположенного в Медгородке по улице Волгоградской.
Деньги на обновление больницы выделят из бюджета Свердловской области.
Фрагмент Постановления главы кабмина. Фото: портал правовой информации
ИСТОЧНИК KP.RU