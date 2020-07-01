2020-07-01T14:55:14+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге к Универсиаде обновят Горбольницу №40

Капитальный ремонт за счет областного бюджета ждет инфекционный корпус
Лев ИСТОМИН
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Акцент при подготовке к Универсиаде сделают на качественном медицинском обслуживанииАкцент при подготовке к Универсиаде сделают на качественном медицинском обслуживанииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил предварительные траты на подготовку к проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Больше 58 миллиардов рублей на обновление уральской столицы направят из федерального, регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников.

В городе появятся новые спортивные объекты, дорожные развязки, Деревня Универсиады. Также акцент сделан на подготовку к обеспечению безопасности и медицинское обслуживание.

Инфекционный корпус ждет обновление. Фото: Яндекс.Карты

Инфекционный корпус ждет обновление. Фото: Яндекс.Карты

В постановлении о предварительных расчетах трат за подписью Михаила Мишустина указано, что в Екатеринбурге помимо прочего проведут капитальный ремонт комплекса зданий Городской клинической больницы №40. Речь идет о литерах «П», «Ц», «Т», «Р» и «Ч» инфекционного корпуса учреждения здравоохранения, расположенного в Медгородке по улице Волгоградской.

Деньги на обновление больницы выделят из бюджета Свердловской области.

Фрагмент Постановления главы кабмина. Фото: портал правовой информации

Фрагмент Постановления главы кабмина. Фото: портал правовой информации

ИСТОЧНИК KP.RU

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