Эксперимент: как в Екатеринбурге внедряют раздельный сбор мусора

1 Июль 2020 2020-07-01T12:01:22+03:00

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Екатеринбург постепенно переходит на раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Во дворах многоквартирных домов установят «пилотные» площадки с двумя видами контейнеров, которые промаркируют специальными наклейками с информацией о том, какие отходы можно выбрасывать в каждый из баков.

Первая группа контейнеров предназначена для отходов, которые пойдут на переработку: стекло, металл, пластик и полиэтилен, а также макулатура. Эти отходы не должны бить загрязнены остатками пищи.

Во вторую группу контейнеров местные жители будут выбрасывать остальные отходы: мусор после уборки квартиры, остатки пищи, предметы гигиены, смешанную упаковку.

Опасные и строительные отходы, как и сейчас, нужно будет оставлять в специальных отсеках на контейнерной площадке.

- С тех контейнерных площадок, которые определены в «пилоте», вывозить отходы будут две спецмашины. Отсортированные отходы будут забирать по мере наполнения контейнеров и увозить на мусоросортировочный комплекс. Неотсортированные — в обычном режиме, - рассказывает директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

В эксперименте примут участие 150 многоквартирных домов, где проживает 45 тысяч человек. Несколько управляющих компаний подтвердили участие в проекте. На эксперимент отвели полгода, его первые итоги подведут к началу 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU