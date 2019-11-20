В Свердловской области построят новые мусорные полигоны: список

Через несколько лет Свердловская область перейдет на раздельный сбор мусора. Для этого до 2023 года мусоросортировочные комплексы построят около Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска и Первоуральска.

Полезные фракции мусора будут продавать коммерческим предприятиям, а «мусорные хвосты» утилизировать на полигонах.

Только за прошлый год жители Свердловской области образовали 154,9 миллионов тонн отходов. Всего в области по состоянию на конец прошлого года накоплено 9,24 миллиарда тонн отходов производства и потребления.

По данным «КП-Екатеринбург», до 2030 года в строительство, реконструкцию и закрытие мусорных объектов вложат 19,342 миллиарда рублей. Прежде всего, из эксплуатации выведут свалки в границах населенных пунктов.

Из мусора будут выделять полезные фракцииФото: Алексей БУЛАТОВ

Северная зона

В Северной зоне Свердловской области в ближайшие годы рекультивируют полигон ТБО по Кушвинскому тракту в Нижнем Тагиле, здесь же уберут полигон ТБО в Дзержинском районе. Исчезнут свалки промышленно-бытовых отходов в Верхней и Нижней Салде, полигон в поселке Черноисточинск, свалка ТБО в Невьянске.

Западная зона

Здесь ликвидируют свалки в Краснотурьинске и поселении Кленовское, полигоны ТБО в Красноуфимске и селе Тарасково и поселке Староуткинск.

Восточная зона

Здесь уберут полигон ТБО «Северный», полигона ТБО в поселке Двуреченск, городах Сысерть, Сухой Лог и Богданович, а также в поселке Рефтинский. Исчезнут свалки промышленно-бытовых отходов в городе Туринск и поселке Буланаш.

Также в Свердловской области появятся десятки новых мусорных объектов. Их построят до 2025 года.

Раздельный сбор мусора в Свердловской области введут с 2023 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Северная зона

Здесь возведут 7 объектов обработки твердых коммунальных отходов (мусоросортировочные комплексы), 5 объектов обезвреживания ТКО и 7 объектов размещения ТКО.

Новые полигоны появятся в Нижнем Тагиле (переработка - 129 тысяч тонн мусора в год) и Верхней Салде (30 тысяч тонн в год). Будут реконструированы полигоны в Краснотурьинске (100 тысяч тонн в год), здесь же построят мусоросортировочный комплекс, в Качканаре (61,5 тысячи тонн в год) плюс МКС и размещение промышленных отходов, в Лесном (37,5 тысячи тонн), в Красноуральске (28 тысяч тонн в год), в Кушве (15,8 тысячи тонн в год).

Западная зона

Здесь появится 5 объектов обработки ТКО, 2 объекта утилизации ТКО и 4 объекта размещения ТКО.

Новый полигон появится под Красноуфимском (50 тысяч тонн в год). Реконструируют полигоны в Ревде, Новоуральске, Верхнем Тагиле.

Переработка бизнеса станет бизнесомФото: Алексей БУЛАТОВ

Восточная зона

Здесь построят и реконструируют 8 объектов размещения ТКО (мусоросортировочные комплексы): полигоны в Алапаевске (50 тысяч тонн в год), поселке Байкаловский, Екатеринбург Север и Екатеринбург Юг (по 300 тысяч тонн в год), а также полигоны в Буланаше (14,2 тысячи тонн в год), Белоярском (5 тысяч тонн в год) и Каменске-Уральском (30 тысяч тонн в год).

Территориальная схема размещения мусорных объектов в Свердловской области перед утверждении пройдет общественные слушания.