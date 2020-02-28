Раздельный сбор и пересмотр тарифов: итоги мусорной реформы на Урале и планы на 2020 год

В Свердловской области подвели итоги экологической реформы, которую в народе прозвали «мусорной» за 2019 год. Уральцы к концу года поняли, на что идет деньги с выросших тарифов, а чиновники и регоператоры строят планы на ближайшие годы.

О ходе реформы и перспективах борьбы с мусором на Урале в беседе с Людмилой Варакиной на радио «Комсомольская правда – Екатеринбург» рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

ТАРИФ ПЕРЕСМОТРИМ

- Егор Анатольевич, расскажите об итогах экологической реформы за 2019 год в Свердловской области.

- Экологическая реформа с точки зрения формирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами началась на территории области в прошлом году. Мы ее не откладывали, как некоторые субъекты, запустили вовремя. Начали работать все три региональных регоператора. Зашли без сбоев.

Вошли полностью. Более 500 населенных пунктов, откуда раньше мусор не вывозился, ситуация изменилась. Объем мусора, который мы вывезли на полигоны, по сравнению с 2018 годом увеличился на 17%. Вывезли почти 1,7 миллиона тонн отходов благодаря включению вот этих новых населенных пунктов, плюс перестали вывозить в лес. Количество несанкционированных свалок по сравнению с прошлым периодом сократилось на 25%. Появились десятки тысяч новых контейнерных площадок.

Пример: город Полевской, где до начала реформы контейнерных площадок не было вообще. Мусор складировали на определенном пятачке, но без контейнеров. Теперь это все перешло в цивилизованную форму. В 2020 году мы планируем дозавершить комплектование контейнерного парка во всех городах и поселках.

В 2019 году на маршруты вышло 140 новых единиц техники специализированной. Это не замена, это плюсов 140 мусоровозов с задней загрузкой, с большим уплотнением, с меньшим выбросом выхлопных газов.

- А минусы?

Как проходит экологическая реформа в Свердловской области: мнение регионального министерства энергетики и ЖКХ 00:00 00:00

- Прежде всего, это рост тарифов. Сейчас собираемость платежей – за 80%. Сначала многие отказывались платить, не понимая, за что они платят. Когда начинаешь раскладывать по полочкам, на какие цели, и какие суммы идут, то в принципе понимание возникает. Для многих оплата за отходы появилась впервые с прошлого года, поэтому было непонимание.

- Недавно появилась информация о том, что Региональная энергетическая комиссия Свердловской области планирует пересмотреть нормативы сбора ТКО. В 2021 году Свердловская область может перейти на новые нормативы образования ТКО, в соответствии с которыми установятся обновленные тарифы на сбор мусора. Можете прокомментировать?

- Мы с вами ежемесячно платим от 80 до 120 рублей в зависимости от того, где мы проживаем – в городе или сельской местности. Плата складывается из тарифа на метр кубический, состоит из транспортных расходов, налогов, платы за негативное воздействие на окружающую среду и норматива накопления. Норматив накопления вызывал больше всего недовольства. Все говорили: мы столько мусора не образуем. Нормативы были приняты еще в 2016-2017 годах.

При возможном пересмотре норматива мы предлагаем сельскую местность посмотреть отдельно, потому что действительно там меньше отходов. Органические отходы в основном там идут на компост. Нужно смотреть на малые города, потому что покупательская способность там ниже. Нужно более дифференцированно подходить к сектору бизнеса. Это работа РЭКа. У нас в министерстве есть рабочая группа по этому вопросу. Думаю, что итоги 2020 года лягут в основу норматива 2021 года. Почему 2021 год? Потому что замеры по нормативам нужно проводить по четырем сезонам. Мусор зимой весит по-другому, нежели летом.

- Когда мусора больше?

- Летом, потому что появляется упаковка от стеклянно-пластиковых напитков. В осенне-зимний период мусор становится тяжелее, потому что он намокает, замерзает.

СВАЛКУ НА УАРЛМАШЕ УБЕРЕМ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

- Остается много нелегальных свалок. Печально известная свалка на Уралмаше тому подтверждение. Когда ее ликвидируют? Когда она уже перестанет гореть?

- Тут надо разделять. Снизилось количество несанкционированных свалок, в которых преобладают твердые коммунальные отходы. Регоператоры и мы отвечаем за твердые коммунальные отходы. Свалка на Уралмаше – это в основном строительные и промышленные отходы. Они вне сферы деятельности региональных операторов. Это исторически сложилось: туда свозили все и вся. И, к сожалению, допустили такое упущение.

Итогами первого года реформы поделился Егор Свалов. Фото: КП

Сейчас есть решение суда о ликвидации свалки, решается вопрос по передаче земли в собственность муниципалитета. Там сейчас несколько владельцев земельного участка. Муниципалитет, получив ее в собственность, получит законное право потратить бюджетные средства на проектирование и рекультивацию, утверждение экспертизы и проведение работ. Но, скажу по опыту, это займет несколько лет.

А те свалки, которые мы ликвидируем, это, в первую очередь, навалы мусора. Приехали, увидели, что ГАЗель высыпала мусор. Ее можно забрать фронтальным погрузчиком, погрузить в «Камаз» и отвезти на свалку. Это не требует подготовительных работ.

- Если говорить про свалки, которые появляются по вине строительных и промышленных компаний. Как с этой проблемой сегодня обстоят дела? Ищете их? Либо тихо убираете?

- Когда обнаруживают несанкционированную свалку, то, в первую очередь, выясняем, чей участок, чтобы обязать его ее ликвидировать. Потом идет анализ по морфологии, если это ТКО, то регоператор увозит мусор, либо выдает предписание собственнику земельного участка. По суду потом обязывают собственника компенсировать расходы, которые бюджет понес на ликвидацию. Без реакции такие случаи не остаются.

ПОЛИГОНЫ ПОСТРОИМ РЯДОМ С ГОРОДАМИ

- Что с мусоросортировочными комплексами и полигонами в разных территориях?

- Главная цель реформы: это уход от полигонного захоронения, вовлечение отходов во вторичное использование, создание сортировочных комплексов, внедрение новых подходов в работе с мусором. По схеме в Свердловской области планируется создание 17 сортировочных комплексов, через которые пройдет весь объем наших коммунальных отходов, которые мы с вами ежедневно образуем. Их куда-то нужно девать, и не на полигон. Уже определены 17 точек. Это муниципалитеты, где мы планируем, в угоду каким-то интересам, из-за незнания предмета, возникают стихийные протесты против создания объекта. Вкидываются в массы мифы, что здесь будет мусоросжигание, что сюда поедет мусор из Москвы, что здесь будут токсичные отходы.

В любом случае, если мы не сделаем сортировочные комплексы, завтра полигоны будут переполнены, и послезавтра нам везти мусор будет просто фактически некуда. Будем жить на помойке.

Когда определяется место по созданию новых объектов, мы, либо рассматриваем исторически сложившиеся места. Например, Нижний Тагил – существующий полигон, емкости которого скоро будут закрыты. На смежном участке проектируется создание нового полигона, нового мусоросортировочного комплекса. Старый полигон будет закрыт и рекультивирован. И на новом участке с учетом всех изысканий, гидрологии, подземные источники, санитарно-защитные зоны, особо охраняемые природные территории, удаленность от жилой застройки, все это дело смотрится. Потом по закону на этом месте проектируется объект, который включает сортировку, обработку отходов и дальнейшую утилизацию. И потом захоронение отходов.

Проводится проектирование, экологическая экспертиза, и только после этого выдается разрешение на строительство. В Нижнем Тагиле эти работы практически завершены. Концессия подписана больше года назад, сейчас идет проектирование. В ближайшее время документы подадут на экспертизу. Некоторые начинают выступать, что это делается с нарушением законодательства. Но у нас есть все раскладки, где прописано, что соблюдены все нормы и требования.

- А поселок Малышева, там тоже все нормально?

- Там некоторые личности начинают раскачивать лодку по поводу всего лишь намерений инвесторов из Венгрии создать объект обращения с отходами: мусоросортировочный комплекс и полигон. Они хотят вложить порядка миллиарда рублей. Это желание инвестора. Власти Малышева посмотрели, что действительно можно такой земельный участок выделить. Сейчас там будут проходить те же процедуры, что и в Нижнем Тагиле, по возможности соблюдения законодательных норм. Создание такого объекта принесет налоги, рабочие места, новые дороги в обход населенных пунктов. Если карты лягут, то это будет в дальнейшем проектироваться. Пока идет только разговор о намерениях. Никаких окончательных решений по Малышева не принято.

Область ждет раздельный сбор мусораФото: Алексей БУЛАТОВ

- Если убрать политическую составляющую, с точки зрения местных жителей, почему они не хотят, чтобы этот комплекс появился?

- Все говорят: да, мы не против, только давайте на Луну, либо за 500 километров в тайгу. Но лишние 50 километров - это увеличение тарифа на перевозку. А лишние 500 километров, это мы с вами будем платить не 120, а 520 рублей. На это никто не готов пойти. Это первое.

Второе: когда мы формируем мусоросортировочные комплексы, то все-таки смотрим на те населенные пункты, которые являются образователями отходов. Екатеринбург, значит, мусоросортировчные комплексы должны быть приближены к нему. Потому что, трудно объяснить жителям населенного пункта за 300 километров от Екатеринбурга то, что мы к вам привезем мусор из столицы региона.

Не надо прятать голову в песок. Мы мусор ежедневно производим, сейчас к его переработке мы подходим цивилизованно. Полигоны и мусоросортировочные заводы – это современные ноу-хау.

РАЗДЕЛЯЙ И УБИРАЙ

- Когда мы будем раскладывать мусор по разным контейнерам?

- С этого года мы более активно будем вводить раздельный сбор. Это дуальная система – сухой и влажный мусор, это отдельные дополнительные контейнера для пластика, для стекла. Со стеклом сложнее, чем с пластиком. Санитарные требования по чистоте бутылки для вторичного использования очень серьезные.

Когда говорят, что у нас нет раздельного сбора, я немного не согласен. Есть раздельный сбор. Во многих дворах стоят сетки для пластика. Есть в некоторых дворах контейнера для макулатуры. То количество батареек, которое приносится в специализированные организации, показывает, что люди осознанно их собирают и приносят. Это не разовая акция, это планомерная работа жителей. Каждый взрослый, у кого есть дети, знает, что два раза в год в школе идет сбор макулатуры. Это тоже один из аспектов раздельного сбора мусора. Поэтому, говорить, что у нас ничего не организовано, это неправильно. Организовано, просто не в тех объемах, которые мы видим в западноевропейских странах.

- Недавно в нашем регионе прошли выборы лучшей контейнерной площадки. Люди и песни пели, и стихи сочиняли. Зачем все это нужно?

- Тут задача была не только показать конкретную площадку, а привлечь внимание к экологической проблеме. К тому, что должно быть чисто, что эта чистота зависит от нас с вами.