2020-06-30T13:36:05+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге отправили под суд живодера, выкинувшего из окна 10 этажа своего пса

Теперь мужчине грозит штраф
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видео / сообщество "Екб-ЧП"Фото: скриншот с видео / сообщество "Екб-ЧП"
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В Екатеринбурге под суд отправили 40-летнего местного жителя, которого обвиняют в жестоком обращении с животными. Вечером 27 февраля мужчина, будучи пьяным, выбросил из окна своей квартиры, которая находилась на 10 этаже, своего пса породы стаффорширский третьер, по кличке Рокки.

Питомец упал на тротуар и от множества серьезных травм погиб на месте. Так тело пса пролежало несколько часов, пока волонтеры не увезли его на исследование, которое еще раз подтвердило, что животное упало с большой высоты.

Хозяин-живодер из Екатеринбурга, который выкинул пса из окна многоэтажки, рассказал, зачем это сделал.Видео: приют "Клякса"

Чуть позже прибывшие на место происшествия полицейские установили личность владельца. Пес жил у мужчины с 2007 года и в тот злополучный вечер, по его словам, набросился на хозяина, стал вести себя неадекватно. Поэтому мужчина схватил его за ошейник и выбросил в окно.

- Однако каких-либо телесных повреждений у обвиняемого обнаружено не было. Опрошенные жильцы дома также не отмечали в поведении собаки никакой агрессии, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас уголовное дело, заведенное на хозяина-живодера, направлено в мировой суд Октябрьского района. Мужчине грозит судебный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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