«У него от старости крыша поехала»: хозяин-живодер из Екатеринбурга, который выкинул из окна своего пса, рассказал, зачем это сделал

29 Февр. 2020 2020-02-29T14:21:37+03:00

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Вчера мы рассказывали жуткую историю, которая приключилась ночью в одной из многоэтажек микрорайона Компрессорный, что в Екатеринбурге. Хозяин-живодер выкинул из окна восьмого этажа своего пса породы питбультерьер. Животное нашли лежащим в снегу в неестественной позе местные жители, которые тут же вызвали полицию и зоозащитников.

Чуть позже наш источник в правоохранительных органах рассказал, что мужчину удалось отыскать через пару часов. Им оказался 40-летний местный житель, который очень злоупотреблял алкогольными напитками и пил на протяжении месяца. Когда к нему пришли полицейские, он стал вести себя неадекватно и не понимал, что натворил, вследствие чего был отправлен в больницу, а тело собаки отправили на экспертизу.

Хозяин-живодер из Екатеринбурга, который выкинул пса из окна многоэтажки, рассказал, зачем это сделал.Видео: приют "Клякса"

Эксгумацию животного проводит екатеринбургский приют для травмированных животных «Клякса». Накануне волонтеры пришли к хозяину домой и решили узнать, зачем он это сделал. На вопрос мужчина ответил просто: «У него [пса - прим.ред.] крыша совсем поехала от старости. Он стал на меня кидаться и кусать».

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ИСТОЧНИК KP.RU