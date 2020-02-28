«У нее не было шансов»: в Екатеринбурге хозяин-живодер выкинул свою собаку из окна восьмого этажа

Минувшим вечером в микрорайоне Компрессорный, в Екатеринбурге, местные жители заметили лежащее в снегу бездыханное тело собаки около дома на улице Яскина,12. Ее шея была неестественно вывернута, а из пасти высунулся язык. Оказалось, что пса породы питбультерьер из окна многоэтажки выкинул его собственный хозяин. Как рассказывают очевидцы в сообществе «Екб-ЧП», высота, с которой упало животное, была довольно внушительной – этаж 8 или 10. У пса не было шансов выжить.

- Собака погибла сразу. На место вызвали по телефону дежурную группу, приезжал сотрудник полиции, зафиксировал вызов, осмотрел место, - рассказывают очевидцы. – Спустя некоторое время к хозяину приезжал наряд полиции, но он не открыл дверь.

К дому оперативно приехали зоозащитники. Он стояли под окнами, пытались связаться с полицией, однако никакого результата это не дало.

- В итоге, труп собаки лежит на том же месте. Никто не едет, по телефону хамят, в дежурной части не берут телефон, бросают трубку. Позвонили на телефон доверия – там тоже ничего внятного, - продолжают подписчики. – Есть вероятность, что хозяин утащит тело.

Дом, возле которого обнаружили пса. Фото: Яндекс.Карты

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «КП-Екатеринбург» подтвердили, что инцидент действительно был. На место выезжали сотрудники полиции. В данный момент по факту проводится проверка.

- Полицейские сейчас проводят поквартирный опрос, чтобы установить владельца данной собаки. В какой квартире он живет, на каком этаже. Пока что никто не открывает, - рассказали там. – Ну, вчера было уже поздно, поэтому сотрудники полиции попробуют сегодня, с самого утра, снова.

Всех, кто мог стать свидетелем жестокой выходки хозяина, просят позвонить в дежурную часть полиции отдела №6 по телефону: 8 (343) 356-42-06.