2020-06-26T16:03:40+03:00
Общество

Объявлен сбор средств для семьи скончавшегося от COVID-19 хирурга Мансурова

Заведующий отделением хирургии ОКБ № 1 две недели провел в инфекционном отделении
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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В Екатеринбурге объявлен сбор средств для семьи хирурга ОКБ № 1 Юрия Мансурова. Сегодня в уральской столице прошла панихида, проститься с известным врачом пришли депутаты и представители уральских больниц.

- Простились. Тихо, без пафоса, душевно и по-родному. Как и должно быть с Юрой. Добрые слова - это хорошо. Но семье сейчас совсем не помешает банальная финансовая помощь. У Юрия Владимировича Мансурова остались жена, совсем маленькая дочка и очень пожилые родители. Алисе всего 7 месяцев. Юля сейчас в декрете. Если вы хотите помочь, это можно сделать, перечислив деньги, - пишет Алена Вугельман в своем блоге.

Реквизиты жены Юрия Мансурова вы сможете найти на ее странице в Facebook. Напомним, что 54-летний специалист скончался от коронавируса в ночь на 25 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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