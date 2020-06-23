2020-06-23T19:08:17+03:00
Общество

«Мы – не каратели»: активист Румянцев о том, хочет ли он посадить Максима Шибанова из-за толчка в сквере

Активист рассказал, что его адвоката отматерил человек, который пришел поддержать Максима Шибанова
Евгений СТОЯНОВ
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Адвокат Максима Румянцева заявила, что ее обматерил активист Ярослав Ширшиков, который известен тем, что хотел возродить гусарствоАдвокат Максима Румянцева заявила, что ее обматерил активист Ярослав Ширшиков, который известен тем, что хотел возродить гусарствоФото: Алексей БУЛАТОВ
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23 июня в Екатеринбурге состоялся очередной суд по уголовному делу против екатеринбуржца Максима Шибанова. На парня завели уголовное дело после заявления в полицию от журналиста Максима Румянцева, который заявил, что пострадал из-за толчка Максима Шибанова. Эти события произошли в апреле 2019 года в сквере у Драмтеатра.

Правда, мнения о том, был ли это толчок или удар – диаметрально противоположны. Сторона Максима Шибанова говорит, что это был толчок, а защита активиста Румянцева уверяет, что имел место удар.

На этот вопрос ответил тренер по рукопашному бою, которого вызвали в суд в качестве эксперта. Также на процессе был эксперт-криминалист, поставивший Максиму Румянцеву диагноз «ушиб головного мозга».

Активист Максим Румянцев после процесса сделал несколько заявлений по поводу уголовного дела. В частности, рассказал, хочет ли он колонии для своего обидчика.

- Мы ждем справедливого решения суда, мы - не каратели, - уточнил активист.

Также Максим Румянцев отметил, что к нему и его адвокату сегодня отнеслись не очень дружелюбно.

- Мы видим, что эти люди не вышли из состояния сквера. Им хочется какой-то агрессии. Моего адвоката в присутствии других людей обматерили, - рассказал Максим Румянцев.

Максим Румянцев рассказал, какое наказание хочет для Максима Шибанова.Евгений СТОЯНОВ

Адвокат пострадавшего уточнила, что человеком, который ее обматерил был активист Ярослав Ширшиков, который пришел к зданию суда чтобы поддержать Максима Румянцева.

Активист Румянцев добавил, что приговор обязательно не удовлетворит одну из сторон, и его будут оспаривать.

Отметим, что в момент событий, из-за которых на Максима Шибанова завели уголовное дело, Максим Румянцев вел репортаж. Но свердловские СМИ составили коллективное письмо, где попросили не называть Румянцева журналистом. В письме говорилось, что он вел себя довольно провокационно. Среди подписавших данное письмо есть и журналисты «КП». Именно по этой причине в наших материалах мы называем Максима Румянцева активистом и стараемся не применять к нему термин журналист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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