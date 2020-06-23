«Мы – не каратели»: активист Румянцев о том, хочет ли он посадить Максима Шибанова из-за толчка в сквере

23 Июнь 2020 2020-06-23T19:08:17+03:00

Адвокат Максима Румянцева заявила, что ее обматерил активист Ярослав Ширшиков, который известен тем, что хотел возродить гусарство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активист рассказал, что его адвоката отматерил человек, который пришел поддержать Максима Шибанова

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23 июня в Екатеринбурге состоялся очередной суд по уголовному делу против екатеринбуржца Максима Шибанова. На парня завели уголовное дело после заявления в полицию от журналиста Максима Румянцева, который заявил, что пострадал из-за толчка Максима Шибанова. Эти события произошли в апреле 2019 года в сквере у Драмтеатра.

Правда, мнения о том, был ли это толчок или удар – диаметрально противоположны. Сторона Максима Шибанова говорит, что это был толчок, а защита активиста Румянцева уверяет, что имел место удар.

На этот вопрос ответил тренер по рукопашному бою, которого вызвали в суд в качестве эксперта. Также на процессе был эксперт-криминалист, поставивший Максиму Румянцеву диагноз «ушиб головного мозга».

Активист Максим Румянцев после процесса сделал несколько заявлений по поводу уголовного дела. В частности, рассказал, хочет ли он колонии для своего обидчика.

- Мы ждем справедливого решения суда, мы - не каратели, - уточнил активист.

Также Максим Румянцев отметил, что к нему и его адвокату сегодня отнеслись не очень дружелюбно.

- Мы видим, что эти люди не вышли из состояния сквера. Им хочется какой-то агрессии. Моего адвоката в присутствии других людей обматерили, - рассказал Максим Румянцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/786590" frameborder="0"></iframe> Максим Румянцев рассказал, какое наказание хочет для Максима Шибанова.Евгений СТОЯНОВ

Адвокат пострадавшего уточнила, что человеком, который ее обматерил был активист Ярослав Ширшиков, который пришел к зданию суда чтобы поддержать Максима Румянцева.

Активист Румянцев добавил, что приговор обязательно не удовлетворит одну из сторон, и его будут оспаривать.

Отметим, что в момент событий, из-за которых на Максима Шибанова завели уголовное дело, Максим Румянцев вел репортаж. Но свердловские СМИ составили коллективное письмо, где попросили не называть Румянцева журналистом. В письме говорилось, что он вел себя довольно провокационно. Среди подписавших данное письмо есть и журналисты «КП». Именно по этой причине в наших материалах мы называем Максима Румянцева активистом и стараемся не применять к нему термин журналист.

ИСТОЧНИК KP.RU