2020-06-22T11:35:49+03:00
Общество

На праздничный салют Победы в Екатеринбурге потратят 10 миллионов

Он продлится 15 минут и будет запущен в трех районах
Мария Трапезникова
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На праздничный салют Победы в Екатеринбурге потратят 10 миллионовНа праздничный салют Победы в Екатеринбурге потратят 10 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Праздничный салют в часть Парада Победы, который пройдет 24 июня сразу в трех точках Екатеринбурга, обойдется в 10 миллионов рублей. Три закупки на портале госзакупок разместил Екатеринбургский центр культуры «Урал».

Первый фейерверк запустят у стадиона «Динамо». За 15 минут залпов подрядчику заплатят больше пяти миллионов. Второй – в микрорайоне Академический, у пруда в Преображенском парке, за 2,5 миллиона. Третий – в летнем парке «Уралмаш» на перекрестке Машиностроителей – Кировградская, также за 2,5 миллиона.

Кстати, форма у всех фейерверков будет тоже характерно праздничная: в виде «красных бабочек в центре спицы с зелеными звездами», «синего пиона, который переходит в сверкающий кокос», а также «тысячи цветных георгин с трещащими пестиками и парчовой сердцевиной». Все эти названия прописаны в официальной документации.

Запуск фейерверков запланировали на 23:00 24 июня. Они продлятся 15 минут. Кстати, после них общественный транспорт не будет развозить горожан по домам, как это было раньше. В этот раз власти Екатеринбурга решили перестраховаться из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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