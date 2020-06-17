17 Июнь 2020 2020-06-17T09:37:46+03:00

После праздничного салюта в Екатеринбурге не будет ходить общественный транспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти объяснили это тем, что у горожан не получится соблюдать соцдистанцию

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Ежегодно во время массовых городских праздников под вечер в Екатеринбурге запускается салют, после которого домой горожан развозит общественный транспорт. В этот раз, в день проведения юбилейного парада Победы, такого не будет.

Как отметил глава города Александр Высокинский, учитывая необходимость соблюдения соцдистанции, власти приняли решение не выводить метро, троллейбусы, трамваи и автобусы на маршруты в ночное время.

- Мы не можем предоставить общественный транспорт, потому что нет возможности обеспечить соблюдение соцдистанции в транспорте по окончании всех мероприятий, поэтому было принято такое решение, - заявил мэр в эфире «Студии-41».

Кстати, праздничный салют 24 июня пройдет в трех точках Екатеринбурга: в микрорайонах Академический и Уралмаш, а также на набережной городского пруда, у «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU