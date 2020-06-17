2020-06-17T09:37:46+03:00
Общество

После праздничного салюта в Екатеринбурге не будет ходить общественный транспорт

Власти объяснили это тем, что у горожан не получится соблюдать соцдистанцию
Мария Трапезникова
Поделиться:
После праздничного салюта в Екатеринбурге не будет ходить общественный транспортПосле праздничного салюта в Екатеринбурге не будет ходить общественный транспортФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ежегодно во время массовых городских праздников под вечер в Екатеринбурге запускается салют, после которого домой горожан развозит общественный транспорт. В этот раз, в день проведения юбилейного парада Победы, такого не будет.

Как отметил глава города Александр Высокинский, учитывая необходимость соблюдения соцдистанции, власти приняли решение не выводить метро, троллейбусы, трамваи и автобусы на маршруты в ночное время.

- Мы не можем предоставить общественный транспорт, потому что нет возможности обеспечить соблюдение соцдистанции в транспорте по окончании всех мероприятий, поэтому было принято такое решение, - заявил мэр в эфире «Студии-41».

Кстати, праздничный салют 24 июня пройдет в трех точках Екатеринбурга: в микрорайонах Академический и Уралмаш, а также на набережной городского пруда, у «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна тема фестиваля «Стенограффия», который пройдет в Екатеринбурге
Благоустройство парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге выдвинут на общественные обсуждения
В Екатеринбурге по Крауля три дня не будут ходить троллейбусы
«Это будет бездарно»: фестиваль «Стенограффия» приостановил подготовку к новому сезону в Екатеринбурге
На Среднем Урале от коронавируса умерли еще три человека
«Трогал свои гениталии»: в Шарташском лесопарке паникующий эксгибиционист преследовал женщин
Таблетки, косметика и онлайн-курсы: на что тратились екатеринбуржцы на самоизоляции
Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту
В закрытом уральском городе оштрафовали бизнесмена, который подпольно торговал алкоголем
После праздничного салюта в Екатеринбурге не будет ходить общественный транспорт
Ветераны будут смотреть Парад Победы в Екатеринбурге по видеосвязи
На Среднем Урале стали реже обворовывать квартиры и угонять машины
Вспыхнули холодильники: в Екатеринбурге загорелся продуктовый магазин
Медики уральской больницы работали с «коронавирусными» пациентами без масок и перчаток
В Екатеринбурге рабочим задолжали 8,5 миллионов рублей
На Урале за 155 миллионов отремонтируют Серовский тракт
Частный бизнес на Среднем Урале оживает: за месяц число вакансий выросло на 89%
Екатеринбург вошел в пятерку лучших городов России для того, чтобы делать селфи
Глава СКР России потребовал провести расследование таинственной гибели 23-летней свердловчанки
Проект УрФУ получил президентский грант в 15 миллионов
В Екатеринбурге отель Ramada, где лежали бессимптомные пациенты с коронавирусом, снова станет гостиницей
Стало известно, как выглядел роллер, сбивший насмерть бабушку в Березовском
В полиции Екатеринбурга рассказали, как уберечься от квартирных краж