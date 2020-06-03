Стало известно, во сколько пройдет салют Победы 24 июня в Екатеринбурге

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:07:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Парад Победы в этом году пройдет 24 июня, так как 9 мая он не состоялся из-за пандемии коронавируса. Однако салют, несмотря на то, что в День Победы он уже был, будет показан жителям Екатеринбурга повторно.

- В 23.00 будет дано 30 залпов из артиллерийских установок, - говорит Евгений Поплавский, заместитель командующего войсками Центрального военного округа. - В этом году они пройдут одновременно в трех местах, чтобы исключить скученность личного состава, жителей, гостей города.

Залпы будут даваться из парка Маяковского, с территории стадиона Динамо и из Академического микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU