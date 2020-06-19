19 Июнь 2020 2020-06-19T13:44:53+03:00

За два дня на бесплатное тестирование на антитела записались 18 тысяч свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В минувшую среду, 17 июня, Роспотребнадзор по Свердловской области объявил о бесплатном тестировании на антитела от COVID-19. Для того, чтобы сдать анализы, нужно всего лишь заполнить анкету, опубликованную на официальном портале ведомства. Кстати, принять участие в тестировании могут как дети, так и взрослые.

Как рассказал во время брифинга с журналистами вице-губернатор Павел Креков, за два дня заявки подали 18 тысяч свердловчан.

- Сегодня мы пониманием, какой процент жителей имеет иммунитет и мог столкнуться с инфекцией, не зная об этом. Мы получили уже несколько десятков тысяч тестов, - рассказал вице-губернатор. – Порядка 18 тысяч человек записалось на исследование, которое проводит Роспотребнадзор. Примерно через две недели мы будем четко понимать, у кого есть иммунитет.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 10 501 зараженный. Из этого числа 64 человека погибли, но еще больше пяти тысяч – поправились. Таким образом, число заболевших примерно ровняется числу выздоровевших. По данным региональных властей, Средний Урал находится на плато.

ИСТОЧНИК KP.RU