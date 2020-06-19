2020-06-19T10:41:59+03:00
Общество

Еще четыре смерти: за сутки на Среднем Урале нашли 254 заболевших

Всего в регионе 10,5 тысяч зараженных
Мария Трапезникова
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За сутки на Среднем Урале нашли еще 254 заболевшихЗа сутки на Среднем Урале нашли еще 254 заболевшихФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области официально подтвердились еще 254 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+139). Всего же на сегодняшний день на Среднем Урале – 10 501 случай.

- 104 пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии, из них 40 - на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 647. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе зафиксировали еще четыре смерти от коронавируса. Таким образом, всего в Свердловской области - 64 погибших.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги и выписать из больниц 5 060 пациентов. За сутки домой отправились 207 человек.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 569 063 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7 841 летальный исход, выздоровело 324 406 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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