Еще четыре смерти: за сутки на Среднем Урале нашли 254 заболевших

За минувшие сутки в Свердловской области официально подтвердились еще 254 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+139). Всего же на сегодняшний день на Среднем Урале – 10 501 случай.

- 104 пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии, из них 40 - на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 647. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе зафиксировали еще четыре смерти от коронавируса. Таким образом, всего в Свердловской области - 64 погибших.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги и выписать из больниц 5 060 пациентов. За сутки домой отправились 207 человек.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 569 063 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7 841 летальный исход, выздоровело 324 406 человек.

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