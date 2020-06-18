2020-06-18T17:52:01+03:00
Общество

Когда в Екатеринбурге начнется строительство храма Святой Екатерины: отвечает Александр Высокинский

Сейчас на месте, где должны построить храм, стоит Приборостроительный завод
Алина СУРИНА
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Так будет выглядеть собор, когда его построят на месте Приборостроительного завода на Горького, 17. Фото: эскизы проектаТак будет выглядеть собор, когда его построят на месте Приборостроительного завода на Горького, 17. Фото: эскизы проекта
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Место под строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге было определено еще в середине октября прошлого года. Этим местом стала территория, на которой сейчас находится Приборостроительный завод. Ожидалось, что храм здесь построят к 2023 году, когда столица Урала будет праздновать 300-летие.

Однако завод до сих пор стоит на своем месте, а о дате начала строительства храма ничего не известно. Глава города Александр Высокинский рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» (92,3 FM) когда станет известна дата возведения храма.

- Проекты делаются и проекты нового здания и проекты демонтажа здания Приборостроительного завода. Ведется оформление градостроительной документации, я думаю, что к концу году можно будет говорить о конкретных сроках, - рассказал Александр Высокинский.

Напомним, что место под строительство храма Святой Екатерины определили с помощью голосования. Изначально его собирались строить на территории сквера на набережной возле Театра драмы. Но горожанам это не понравилось и они стали защищать любимое многими место для прогулок от застройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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