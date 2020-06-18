Когда в Екатеринбурге начнется строительство храма Святой Екатерины: отвечает Александр Высокинский
Место под строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге было определено еще в середине октября прошлого года. Этим местом стала территория, на которой сейчас находится Приборостроительный завод. Ожидалось, что храм здесь построят к 2023 году, когда столица Урала будет праздновать 300-летие.
Однако завод до сих пор стоит на своем месте, а о дате начала строительства храма ничего не известно. Глава города Александр Высокинский рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» (92,3 FM) когда станет известна дата возведения храма.
- Проекты делаются и проекты нового здания и проекты демонтажа здания Приборостроительного завода. Ведется оформление градостроительной документации, я думаю, что к концу году можно будет говорить о конкретных сроках, - рассказал Александр Высокинский.
Напомним, что место под строительство храма Святой Екатерины определили с помощью голосования. Изначально его собирались строить на территории сквера на набережной возле Театра драмы. Но горожанам это не понравилось и они стали защищать любимое многими место для прогулок от застройки.
ИСТОЧНИК KP.RU