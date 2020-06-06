2020-06-06T09:52:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Свердловской области примет решение по ограничительным мерам 8 июня

Пока причин для отмены масочного режима нет
Лев ИСТОМИН
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Решение по ограничительным мерам глава региона примет в понедельникРешение по ограничительным мерам глава региона примет в понедельникФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области до понедельника, 8 июня, действует режим ограничений: в общественных местах, городском и пригородном транспорте, а также в торговых точках свердловчане должны носить маски.

В первый рабочий день новой недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет решение о продлении или смягчении режима ограничительных мер. Это будет зависеть от статистики по коронавирусу за выходные 6 и 7 июня.

Пока ситуация далека от той, которая способствует отмене особого режима: каждый день на Среднем Урале фиксируется свыше 200 новых случаев заболеваний COVID-19. В пятницу стало известно, что вирусом заразился депутат Государственной думы от Свердловской области Дмитрий Ионин. Лечение он будет проходить дома.

Большую часть больных отправляют в инфекционные отделения городских и районных больниц Екатеринбурга и Свердловской области. Многие зараженные уральцы, у которых заболевание проходит в легкой форме, проходят лечение дома в условиях самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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