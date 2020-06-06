Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 6 июня 2020 года: разрешение на посещение кладбищ и неважное питание в больнице

СТАТИСТИКА

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 251 человека, из которых 190 человек – в уральской столице. Всего за время пандемии COVID-19 с начала февраля 2020 года в регионе зафиксировано 6 930 заболевших, из которых 2 997 человек полностью вылечились от болезни.

На данный момент известно, что 71 пациент находится в тяжелом состоянии, 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ, 525 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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С начала пандемии от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области скончались 37 человек, в том числе двое за последние сутки. До 8 июня в регионе действует режим ограничений, который может быть продлен решением губернатора Евгения Куйвашева.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ПОСЕЩЕНИЕ КЛАДБИЩ

Жителям Екатеринбурга и Свердловской области разрешили посетить кладбища на праздник Троицы, которая отмечается 7 июня. При этом, нужно будет соблюдать масочный режим. Об этом заявил вице-губернатор региона Павел Креков.

- Посещать кладбища можно на тех же условиях, что и парки, и скверы. Нужно соблюдать социальную дистанцию и требования масочного режима, - подчеркнул политик.

Также Павел Креков пояснил, что нужно делать, если вы оказались в числе тех. Кто контактировал с зараженным коронавирусом. Не нужно паниковать, соблюдать самоизоляцию и обратиться по телефону в Роспотребнадзор. Если же проявились первые симптомы болезни, то нужно сразу вызвать на дом бригаду скорой медицинской помощи.

Многие по-прежнему работают из домаФото: Алексей БУЛАТОВ

ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ – САДИСЬ НА ДИЕТУ

Жительница Екатеринбурга пожаловалась губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на плохое качество питания в больницах города и региона.

У женщины мама сейчас проходит лечение от коронавирусом, которым ее заразили в больнице имени Чаклина, в ГКЮ №24. Кормят там, по словам женщины, «хуже, чем в тюрьме».

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В ответ глава региона признал, что в уральских больницах немало проблем, кроме того, медицинские учреждения находятся в зоне риска по заражениям COVID-19.

- Питание, конечно, несколько отличается от привычного, так как относится к лечебному, диетическому. В планах у больницы – разнообразить его, - резюмировал Евгений Куйвашев.

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