1 Июнь 2020 2020-06-01T06:41:34+03:00

Первые дни лета в Екатеринбурге будут дождливыми и прохладными Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Минувшим вечером в Екатеринбурге прошла последняя, прощальная гроза. А на сегодня, 1 июня, спасатели объявили штормовое предупреждение: непогода обрушится на всю территорию Свердловской области. А синоптики из Уралгидрометцентра рассказали, какими будут первые дни лета.

В понедельник, 1 июня, будет пасмурно, пройдут дождь и гроза. Температура воздуха составит +15…+17, ветер северо-восточный с порывами до 25 м/сек.

В ночь на вторник, 2 июня, будет пасмурно и дождливо, столбики термометров не поднимутся выше +9, днем потеплеет лишь на чуть-чуть – до +12…+14. Осадков не обещают. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек.

В ночь на среду, 3 июня, будет все также пасмурно, пройдет небольшой дождь. Ночью похолодает до +5, зато днем потеплеет до +18. Ветер северный 3-8 м/сек.

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ИСТОЧНИК KP.RU