На Среднем Урале вновь объявлено штормовое предупреждение

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:05:46+03:00

В первый летний день в регионе пройдут грозы и сильные дожди

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В первый летний день в Свердловской области пройдут грозы, ливни и шквалистый ветер. Спасатели МЧС вновь объявили штормовое предупреждение на 1 июня и напомнили о правилах безопасности во время непогоды.

Во-первых, все работы на открытом воздухе и на высоте во время шторма следует приостановить, без крайней необходимости на улицу не выходить и отключить на период грозы электроприборы.

Во-вторых, если все-таки сильный ветер и гроза застали вас на улице, постарайтесь держаться как можно дальше от легких построек, остановок, ЛЭП и деревьев. Опасность также могут представлять кровля и стекла, сорванные ветром. Не стоит прятаться под деревьями и приближаться к водоемам. А мобильные телефоны лучше выключить.

В-третьих, автомобилистам нужно во время непогоды быть максимально бдительными и внимательными. Не следует парковать машины рядом с деревьями и рекламными щитами. Лучше всего спрятать автомобиль на крытой парковке.

В-четвертых, если ЧП все-таки произошло, сразу же звоните спасателям по телефонам: 101 или 112.

Ровно неделю назад на Свердловскую область обрушился сильнейший ураган, который оставил на сутки без электричества порядка 130 тысяч человек и унес четыре жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU