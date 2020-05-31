В Свердловской области еще один человек скончался от коронавируса

31 Май 2020 2020-05-31T11:18:17+03:00

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Свердловский оперштаб официально подтвердил еще одну смерть от COVID-19. Таким образом, общее число смертей на Среднем Урале от инфекции достигло 27.

Диагноз подтвердился у жителей Екатеринбурга (+176), Шали, Староуткинска, Талицкого городского округа, Верхней Салды, Асбеста, Ревды, Режа, Верхней Пышмы, Дегтярска, Ирбита, Нижних Серег, Каменска-Уральского и Каменского района, Арамильского и Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Первоуральска, Полевского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Красноуральска, Красноуфимска, Пышминского городского округа, Нижней Салды, а также Кушвы, Лесного и Невьянска.

СНИМУТ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ?

Этот вопрос волнует уже два дня всех уральцев. Ожидается, что сегодня, 31 мая 2020 года, Евгений Куйвашев примет решение и сообщит о том, снимаются ли в Свердловской области ограничения по коронавирусу.

- Одни говорят, что надо срочно открываться, ведь денег у людеи нет, другие спрашивают: что будешь делать, если после открытия мы получим вспышку? Вся ответственность сеи час на мне. Даи те мне еще два дня. Посмотрим статистику за выходные, и к понедельнику я расскажу вам о своем решении, - написал губернатор в своем блоге.

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ИСТОЧНИК KP.RU