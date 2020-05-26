2020-05-26T19:43:08+03:00
Общество

Через какое время можно заходить в помещение после обработки от коронавируса: разбираемся с уральскими медиками

В Екатеринбурге дезинфекторы ежедневно обрабатывают от 70 до 100 таких помещений
Евгений СТОЯНОВ
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Бригада дезинфекторов работает втроемБригада дезинфекторов работает втроемФото: Алексей БУЛАТОВ
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После вспышки коронавируса на Урале дезинфекторам приходится регулярно обрабатывать помещения. Особенно тщательно сотрудники Роспотребнадзора это делают после госпитализации больного с подтвержденным коронавирусом. В Екатеринбурге дезинфекторы ежедневно обрабатывают от 70 до 100 таких помещений.

Существует расхожее мнение, что после такой обработки в помещение нельзя заходить долгое время. Но, как оказалось, это совсем не так.

Итак, через какое время можно заходить в помещение после обработки от коронавируса?

«Комсомолка» задала этот вопрос заместителю главного врача Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Валерию Переверзеву.

- Бригада дезинфекторов состоит из трех человек. Дезинфекция проводится после того, как больного госпитализировали. Полностью орашается вся площадь помещения, в том числе и стены. Растворы с вирулицидным действием бывают разного класса. Мы, например, пользуемся теми, которые не могут вызывать у людей аллергических реакций. Убирать вещи во время дезинфекции – не обязательно. Главное, чтобы не было продуктов питания и животных. В среднем через 40 минут в помещение можно заходить и начинать проветривание. После этого нужно подождать еще минут 30.

«Комсомолка» сделала большое интервью с Валерием Переверзевым и заместителем начальника Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольгой Лосевской. Мы спросили у врачей, как долго коронавирус может «жить» в лифте? Какие антисептики наиболее эффективны? Может ли коронавирус «залететь» через вентиляцию, а также поговорили на другие актуальные в нынешней ситуации темы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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