2020-05-25T18:15:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Нижнем Тагиле из-за коронавируса ввели карантин в общежитии

На изоляции находятся все жители дома
Алина СУРИНА
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В общежитии из-за коронавируса все жители будут сидеть на изоляции две неделиВ общежитии из-за коронавируса все жители будут сидеть на изоляции две неделиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле из-за коронавируса ввели карантин в общежитии. На изоляции находятся все жители дома на Карла Маркса, 23. Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе. За состоянием здоровья жильцов общежития наблюдают медики. А соблюдение режима изоляции контролирует полиция.

- Поскольку организация пространства внутри помещения не позволяет обеспечить полноценное изолирование, то ограничительные меры распространены на все здание и, соответственно, по постановлениям санитарных врачей - людей, в нем проживающих, - рассказали в оперштабе.

В Свердловской области это не первый случай, когда общежитие отправляют на карантин. Недавно, в Екатеринбурге после того как стало известно о заболевшем коронавирусом студенте, на изоляцию отправили корпус общежития УрФУ. Также в столице Урала на 14 дней карантина после госпитализации одного из жильцов с коронавирусом закрывали корпус общежития УОМЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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