2020-05-25T14:22:50+03:00
Политика

Аркадий Чернецкий рассказал, как работает Совет Федерации в период коронавируса

Часть мероприятий пришлось отменить
Лев ИСТОМИНЛюдмила ВАРАКИНА
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Сенатор продолжает работать в период самоизоляцииСенатор продолжает работать в период самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Верхняя палата российского парламента – Совет Федерации продолжает работать, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Бывший мэр Екатеринбурга, а ныне – сенатор Аркадий Чернецкий рассказал «КП-Екатеринбург», как сегодня работают члены Совета Федерации РФ.

- У нас достаточно жесткое предписание, что члены СФ свыше 65 лет работают на удаленной основе, остальные принимают участие в работе комитетов, сессий, - рассказывает Аркадий Чернецкий. - За исключением того, что я не принимаю очного участия в сессиях, вся остальная работа никуда от меня не делась. Сегодняшние технологии позволяют ее выполнять достаточно эффективно.

По словам первого градоначальника современного Екатеринбурга, в Совете Федерации временно приостановлено проведение большинства внешних мероприятий – круглых столов, парламентских слушаний.

- Идет достаточно активная работа с точки зрения формирования предложений для правительства: каким образом в наши непростые времена оказывать помощь гражданам страны и бизнесу для того, чтобы можно было преодолеть последствия этой пандемии с минимальными потерями, - говорит Аркадий Чернецкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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