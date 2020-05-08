2020-05-08T15:15:01+03:00
Общество

Первый мэр современного Екатеринбурга отмечает 70-летний юбилей

Аркадий Чернецкий руководил городом 18 лет
Мария Трапезникова
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Аркадий Чернецкий отмечает 70-летний юбилейАркадий Чернецкий отмечает 70-летний юбилейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Почетный гражданин Екатеринбурга, член Совета Федерации от Свердловской области и первый мэр современного Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 8 мая,отмечает свой 70-летний юбилей.

Аркадий Михайлович стал главой уральской столицы в 1992 году, когда город и вся страна переживали сложные времена. На переломе эпох Чернецкому удалось создать крепкую команду для развития Екатеринбурга, вместе с которой он превратил его в город ученых, предпринимателей.

В 2003 году под эгидой Аркадия Чернецкого был создан Стратегический план развития Екатеринбурга. Этой был первый подобный документ в России, предполагавший комплексное развитие города-миллионника для того, чтобы сделать его комфортным для горожан и гостей.

Аркадий Чернецкий принимал и принимает активное участие в общественно-политической жизни на федеральном и региональном уровнях. Главой Екатеринбурга он был 18 лет – вплоть до 2010 года. И за это время ему удалось выбить столицу Урала в лидеры среди городов-миллионников России.

В августе 1999 года Аркадию Чернецкому присвоили звание Почетного гражданина Екатеринбурга за большой вклад в развитие уральской столицы. В 2000 году политика наградили орденом Почета.

Сегодня он по-прежнему продолжает трудиться на благо города, представляя его интересы в верхней палате Федерального Собрания России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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