2019-10-10T15:44:13+03:00
Недвижимость

«Приоритеты сменились»: Аркадий Чернецкий объяснил, почему станция метро «Бажовская» не нужна Екатеринбургу

Бывший мэр города рассказал, как должен развиваться метрополитен
Лев ИСТОМИН
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Первый мэр современного Екатеринбурга считает, что метро нужно вести в сторону Юго-ЗападаПервый мэр современного Екатеринбурга считает, что метро нужно вести в сторону Юго-ЗападаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Член Совета Федерации и бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заявил, что в городе нет острой необходимости строить станцию метро «Бажовская», потому что вторую ветку метрополитена нужно строить по более актуальному маршруту.

- Мы используем схему, которая была рождена в 1980-е годы. Она была ориентирована на районы города, которые мы считали перспективными. Но у нас за прошедшие годы изменились приоритеты. Например, микрорайон «ВИЗ-Правобережный» - сегодня это перспективная площадка, - говорит Аркадий Чернецкий.

По словам опытного политика, сегодня также целесообразно проектировать метрополитен на Юго-Запад, так как эта территория активно застраивается.

Также бывший мэр заявил, что с местом под строительство вестибюлей станции «Бажовская» на пересечении улиц 8 Марта и Большакова произошла странная ситуация. Совершенно непонятно, как там могли возвести двухэтажное офисное здание.

- Площадка была зарезервирована. Мы пропустили в свое время эту станцию из-за нехватки средств. Но мы обеспечили технологическую возможность строительства станции на этом месте, - заявил Аркадий Чернецкий.

Отметим, что нынешний глава Екатеринбурга Александр Высокинский ведет борьбу за возвращение земли под станцию в муниципальную собственность через суд. Следующее заседание состоится 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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