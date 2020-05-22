2020-05-22T12:33:08+03:00
Общество

От коронавируса скончался монах мужского монастыря в Верхотурье

О смерти священнослужителя сообщили в Екатеринбургской епархии
Данил СВЕЧКОВ
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В двух монастырях Верхотурья был установлен карантин, после того, как у священнослужителя был обнаружен COVID-19В двух монастырях Верхотурья был установлен карантин, после того, как у священнослужителя был обнаружен COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области выросло до 12 количество людей, погибших от коронавируса. Так, за сутки умерли еще два человека. Одним из них оказался священнослужитель Верхотурского мужского монастыря. Об этом сообщили сегодня, 22 мая, в Екатеринбургской епархии.

- С прискорбием сообщаем, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря монах Пимен (в миру Шуваев, - Ред.), - говорят в епархии. - Просим молитв о упокоении монаха Пимена.

Информация о том, что коронавирус был обнаружен среди священнослужителей в Верхотурье появилась две недели назад. Тогда госпитализировали настоятеля, а в двух монастырях ввели карантин. Санитарные врачи установили наблюдение за состоянием порядка 120 человек, которые могли контактировать с заболевшим человеком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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